Elena Könz è in num enconuschent en il sport da snowboard. Uss, suenter sia carriera sportista è l'art puspè vegnì pli impurtant per ella. Ses focus è da far ina punt tranter quellas duas passiuns, il sport e l'art.

Il mument ha ella gist finì in project da film cun il num «IL DAT ALB». En quel film sa tracta dad in project ch'ella ha fatg en il territori da skis a Scuol. Ella ha fatg ina atgna «Parkline» cun obstachels ch'èn vegnids reciclads sco per exempel ina sutgera ni ina saiv da metal. Quests obstachels ha ella embellì cun dissegns d'in dragun, perquai era il nom «Dragon-Line».

Il dragun

In impurtant motiv che cumpara adina puspè en l'art dad Elena Könz è il dragun. Durant l'intervista ha ella dissegnà in per nus e declerà sia fascinaziun per la bes-cha.

Ina moda per cumbinar il sport e l'art ha Elena Könz realisà cun dissegnar sin fotografias dad ella sin il snowboard. Bler da ses art e sia lavur as vesa era sin ses account dad instagram.

Carriera

L'onn 2012 ha Elena Könz entschet ad ir cun l'aissa per il team svizzer da snowboard. Ella ha prendì part il 2014 als gieus olimpics a Sotchi ed ha gudagnà in onn pli tard il campiunadi mundial en la disciplina Big Air. Avant dus onns ha ella decis da smetter a far part a concurrenzas.

Avant che avair cumenzà dad ir cul snowboard professiunal ha ella finì in studi dad art e mediadesign a Turitg. Uss lavura ella per part cun ses ami vi da plirs projects nua ch'ella realisescha ses siemi, da cumbinar snowboard ed art en ina moda persistenta.

Dapli dad Elena Könz e sia emprima exposiziun d'art as vesa en il Telesguard dals 5 mars 2019:

