La bartga stat in zic sco simbol per quest temp da corona, nua ch'ins po dir che tuts sa chattan sin la medema bartga. In temp ch'ha laschà enavos fastizs tar mintgin.

Per l’emissiun han las duas moderaturas Corina Schmed (RTR) e Clarissa Tami (RSI) ed ils dus moderaturs Sven Epiney (SRF) e Jean Marc Richard (RTS) perquai visità persunas en las differentas regiuns da la Svizra. Persunas che raquintan da lur sfidas durant il temp da corona, persunas ch'han muventà insatge quest temp.

Corina Schmed è tranter auter s'inscuntrada cun l'intendant dal Festival Origen, Giovanni Netzer, sin ina da las pli autas tribunas sur mar en l'Europa.

Maletg 1 / 9 Legenda: Giovanni Netzer en la Tur Cotschna sin il Pass dal Güglia. La tribuna vegn questa stad a star vida. RTR, Roman Schmid Maletg 2 / 9 Legenda: La moderatura Corina Schmed ha visità l'intendant Giovanni Netzer sin la tribuna da la Tur Cotschna – ina da las pli autas tribunas sur mar en l'Europa. RTR, Roman Schmid Maletg 3 / 9 Legenda: La moderatura Corina Schmed è stada cun Nino Schurter e sia figlia Lisa cun il bike sin il Mittenberg sur Cuira. Il lieu da trenament da Nino gist avant chasa. RTR, Roman Schmid Maletg 4 / 9 Legenda: Julia Patzen viva sur onn cun sia famiglia sin ses bain sin passa 1'800 meters sur mar en la Val Madris. Qua n'è il tema corona strusch stà preschent. RTR, Roman Schmid Maletg 5 / 9 Legenda: La pastura da l'Alp Sovräna e la moderatura Corina Schmed observeschan la biestga. RTR, Roman Schmid Maletg 6 / 9 Legenda: La moderatura Corina Schmed è stada sin l'Alp Preda a gidar da far chaschiel a la signuna Cilgia Dolf. RTR, Roman Schmid Maletg 7 / 9 Legenda: En la mascra sin la chamona d'alp: La visagista Laura Bärtsch fa pront la moderatura Corina Schmed per la filmada. RTR, Roman Schmid Maletg 8 / 9 Legenda: Spetgar fin ch'i smetta da plover sin l'Alp Preda; Curdin Fliri (producent), Herbert Jochum (um da camera) e Markus Graber (um da tun). RTR, Roman Schmid Maletg 9 / 9 Legenda: Herbert Jochum; L'um da camera en ses element. RTR, Roman Schmid

Plinavant è ella stada en la Val Madris, ina val laterala en la Val d'Avras, ch'ha strusch sentì insatge da corona e dal lockdown. Là ha ella inscuntrà trais dunnas che fan cun passiun lur lavur sco pura, pastura e signuna.

Quatter prominents mussan lur lieus da forza

Da la partida sin la bartga èn er quatter prominentas e prominents da las differentas regiuns svizras. Cun els en las moderaturas ed ils moderaturs stads en lur lieus preferids, lieus ch'han dà forza ils ultims mais. Corina Schmed è per exempel stada cun il campiun mundial ed olimpic Nino Schurter cun il bike sin il Mittenberg sur Cuira. Il Sursilvan fiss uss atgnamain a Tokio per defender il titel da campiun olimpic. Uschia er la curridra da sprint Mujinga Kambundji.

Ils prominents ch'èn da la partida sin la batga:

Alain Berset ; cusseglier federal

; cusseglier federal Nino Schurter ; campiun olimpic e mundial da mountainbike

; campiun olimpic e mundial da mountainbike Daniele Finzi Pasca ; autur e reschissur da teater

; autur e reschissur da teater Mujinga Kambundji; curridra da sprint

Tras l'emissiun accumpognan er quatter bands da las differentas regiuns linguisticas.

Da Lombris

Gions' Tears

Adrian Stern

Chiara Dubey