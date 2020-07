Il 2023 na datti nagina festa da musica districtuala a Tschlin. Pervi da collisiuns da termins na veglia la Societad da musica Tschlin tuttina betg organisar quella festa.

Per quest motiv, ma er per resguardar autras occurrenzas, han la suprastanza e la cumissiun da musica dal district 1 decis da stritgar la festa da musica districtuala dal 2023 dal tut or dal chalender. La proxima festa da musica dal district 1, il 2021 è Zernez e quella suenter lura il 2027.