Igl è ina pitschna sensaziun: Flurina Badel gudogna in dals set Premis svizzers da litteratura 2020 per sia collecziun da poesias «tinnitus tropic». La dunna da 36 onns è pir la segunda autura cun in'ovra rumantscha insumma che vegn onurada cun questa distincziun. E l'onn passà ha ella retschavì – ensemen cun ses partenari Jérémie Sarbach – in dals prestigius Premis d'art Manor, notabene betg per in'ovra litterara, mabain per ses art.

Il Magazin da cultura ha discurrì cun il multitalent davart success e crisas sco er da sia vita tranter Guarda, Vienna e sia atgna fantasia.

Litteratura

En la seria davart ils chalenders rumantschs sfegliain nus en la «Revista digl noss Sulom».

Tip persunal

L'onn cineastic svizzer 2020 entschaiva cun «Platzspitzbaby», in film che raquinta la tragedia d'ina famiglia en l'enfiern da drogas da Turitg durant ils onns 90.

Reprisa

«Win What Yesterday Lost»: Martina Linn preschenta sin ses terz album da solo ina divertenta maschaida da chanzuns.

