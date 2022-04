Avant 3 onns ha Flavio Deflorin chattà in nov hobi. El, che fotografava fin qua savens ed adina digital, ha chattà ina camera veglia da ses geniturs. Ina camera analoga. La sfida ha cumenzà gia cun metter en il film, che quel tiria suenter endretg. Insumma è la fotografia analoga insatge tut auter.

«Sper mia lavur vid il computer fai bain dad ir ord quest mund digital. Tut è bler pli plaun, quasi meditativ.» di Flavio Deflorin, ch'è president da l'uniun Grain Circle.

Grain Cirle porscha numnadamain a ses commembers e commbembras la pussaivladad da far diever dal labor per sviluppar sez las fotografias analogas. Tuts pon far lur agens experiments en il labor che porscha ina buna infrastructura. L’intent è promover la fotografia analoga e quai era cun sa gidar in l’auter e parter sper il material era la savida.

«La mascra» – 15 purtrets da fotografias analogas

«La mascra» è in project dal fotograf Flavio Deflorin da Cuira. Il mars 2021 ha l’um – ch’è oriund da Mustér – fotografà 15 persunas. Mintgina duas giadas, or dal mintgadi ed autentic. Ina giada cun ed ina giada senza mascra.

«Cun ils purtrets vuless jau mussar las fatschas davos las mascras, mussar quai che fa nus umans», declera Flavio Deflorin. L’emna passada, cura che l'obligatori da purtar mascrina è vegnì abolì per gronda part, ha el entschet a publitgar sia seria da purtrets via medias socialas. Quai saja stà il dretg temp per far quai, e peda haja el er gì damai ch’el saja stà en isolaziun l’emna passada. Ussa è Flavio Deflorin puspè guarì da Covid-19 e sa legra da las reacziuns sin sias fotografias en alv e nair.

Flavia Sac

1 / 2 Legenda: Flavia Sac cun mascra Flavio Deflorin 2 / 2 Legenda: Flavia Sac senza mascra Flavio Deflorin

La mascra quarcla nossas fatschas, zuppa surrirs e tscheras, lubescha dapli anonimitad, dat segirtad e malsegirtad, schurmegia e fa tema. Mo il pli impurtont: Ella sparta.

La mascra

«Tge muntada ha la mascra per nus e per tge stat ella? Questa dumonda ha adina puspè occupà mai durant quests dus onns da la pandemia – e questa dumonda hai jau er tschentà a mes 15 models», explitgescha Flavio Deflorin che ha deditgà la seria «la mascra» a las persunas en ses conturn, lur fatschas e lur carisma. Sco ils pli blers saja er el led ch’ins na sto betg pli purtar mascrina dapertut e ch’el possia puspè vesair las fatschas d’amis ed amias, famiglias e collegas da lavur. «Las fatschas han mancà a nus uschè fitg durant la pandemia. Quai che manca rinforza quai ch’ins vesa, ed jau sun vegnì conscient quant bler che nus pudain leger mo ord ils egls. Nus vesain in surrir, ina grimassa, stancladad u dastgain schizunt dar in profund sguard en l’olma da nos visavi.» Finì n'è ses project da la mascra anc betg, ed el po s’imaginar da realisar in’exposiziun: «Fotografias analogas ston vegnir sviluppadas sin palpiri per pudair mussar ellas endretg. Mia finamira è er da realisar in cudeschet cun ils purtrets, almain in simpel sco regurdientscha per las persunas involvidas.»

Marija Milanovic

1 / 2 Legenda: Marija Milanovic cun mascra Flavio Deflorin 2 / 2 Legenda: Marija Milanovic senza mascra Flavio Deflorin

I am someone that often smiles a little instead of saying «hi» and I forget that people cannot see my face when I'm wearing a mask. I wonder if they understand that I am smiling.

Analog e digital

Dapi intgins onns lavura Flavio Deflorin sco producent da multimedia tar RTR. El ha in bun egl e fotografar è per l'um da 33 onns in hobi intensiv ed ina passiun. Oravant tut il fotografar analog fascinescha Deflorin e quai ord plirs motivs: «Fotografar analog è per mai in tschentar giu e prender ora la spertadad dal mintgadi. I va tut pli plaun ed jau sun pli fitg en il mument cun la persuna ni l'object ch’jau fotografesch. Igl è pli tactil e suenter fotografar vegn l'elavurar e sviluppar – e pir lura ves’jau propi il resultat, damai che la camera analoga n'ha nagin visur. Tar la fotografia digitala va tut pli spert ed è per mai in zichel pli superfizial.» Tuttina – sch’i sto gartegiar l’emprima giada, sco per exempel tar nozzas, nizzegia il fotograf oravant tut la tecnica digitala e declera: «Fotografar digital è pli simpel, mo gest la sfida da far bunas fotografias analogas e prender temp avunda persuenter è quai che fascinescha mai.»

Giovanni Wieland

1 / 2 Legenda: Giovanni Wieland cun mascra Flavio Deflorin 2 / 2 Legenda: Giovanni Wieland senza mascra Flavio Deflorin

Dapi ch'ins porta ina mascra mirel jeu pli fetg els egls da miu visavi e lasch buca disturbar d'autras caussas.

Grain Circle

Las fotografias da «la mascra» èn vegnidas fatgas durant dus dis en las localitads da l’uniun Grain Circle. Quai è in’uniun per la fotografia analoga a Cuira. «Igl è stà in’idea da Fabian Florin e Christian Ritz, ensemen cun ulteriurs collegas avain nus fundà l’uniun avant dus onns. Ussa dumbra quella radund 40 commembras e commembers. Uschia pudain nus parter noss hobi, barattar ideas, emprender in da l’auter ed er anc parter ils custs per il labor e la chombra stgira», declera Flavio Deflorin che presidiescha l’uniun Grain Circle.

Flurina Wiedemann

1 / 2 Legenda: Flurina Wiedemann cun mascra Flavio Deflorin 2 / 2 Legenda: Flurina Wiedemann senza mascra Flavio Deflorin