Designar ils agens controllers era il giavisch da Joris Tomaschett. Or da quest giavisch ha el fatg ina realitad. El ha numnadamain lantschà sia atgna fatschenta. Ina fatschenta per gamers.

La garascha per gamers

La GamerGarage consista or da quai che Joris Tomaschett modifitgescha consolas e controllers u reparescha quels. Ina purschida da gamers per gamers. Las ideas ed inspiraziuns survegn el da giugar virtual e per gronda part da clientella. Tut quai ch’el creeschia saja persunalisà. En emprima lingia fetschia el quels products per controllers da Playstation, Xbox u computer, dentant saja el er avert per auters projects.

La fascinaziun

Cun guardar streamers sin diversas plattafurmas ha el sa laschà inspirar da quels controllers spezials che quels avevan.

Jau sun sez in pau in fanaticher da far il gamen.

Quella fascinaziun aveva el gia daditg e cun empruvar e far dapli e dapli sajan las ideas tuttenina vegnidas tge ch’el veglia far. El vuleva porscher insatge per persunas che partan la medema fascinaziun da far il gamen. Dar gieus è per Joris Tomaschett numnadamain in hobi.

Il temp

Ils designs che el creescha stoppian correspunder als giavischs dal client e quai dovria massa temp, e temp n'ha Joris Tomaschett atgnamain betg uschè bler. El lavura numnadamain anc 100% sco assistent da pratica medicinala. La GamerGarage fa el sper la lavur e sper tut tschels hobis sco per exempel trenader da ballape.

Quai n'è betg in stuair far temp, igl è in vulair far temp.

Las metodas

Pussaivel saja quasi tut. Sias creaziuns fetschia el quasi tut a maun. El haja mo paucas maschinas. Ina maschina che fa schablonas, ina maschina d'airbrush ed anc in computer cun in squitschader, dapli na dovria el betg. Persuenter ha el differentas metodas co ch'el metta il design sin il controller. El porschia oravant tut las suandantas metodas:

spray

airbrush

transfer cun aua u cun palpiri spezial (sfundrar il product en liquid da colur)

fieuter (malegiar direct sin il controller)

Il giavisch

Er sch'igl è en emprima lingia mo in hobi per Joris Tomaschett, il giavisch saja grond da pudair far insatge pli grond or da sia GamerGarage.