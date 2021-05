Irma? Quai era bain questa tatta veglia en quels gieus auditivs cun quels gags d'avon in pèr onns, na? Bain. L'emissiun aveva num «Le Disque» ed è ida dal 2000 fin il 2007 en il rom dal «Battaporta», l'emissiun per giuvenils dal Radio Rumantsch. Passa 50 gieus auditivs cun l'Irma ed il Gion Antoni èn ids sur l'emetur.

Mo halt! Quai è bain era stà quai cun l'Irma Jones? Also dr. dr. dr. prof. prof. Irma Jones? Ni era Irma Bond, agenta 13,95? Gea. «Le Disque» ha adina prendì si temas ord la cultura da pop, la politica, l'istorgia, la vita sociala ed insumma e transfurmà els en istorgias auditivas divertentas. Ed i gieva era persuenter da savair suenter il tadlar dapli ch'avant. Sche l'Irma empruvava en in'istorgia per exempel da liberar giuvnas dal stgandler preparà per «la stria», sche udivan ils auditurs sper ils gags era anc citats originals or dal document istoric «Malleus Maleficarum», il martè da strias. Quai po esser la raschun daco ch'i dat uss – 14 onns suenter la fin da l'emissiun anc adina fans (tranteren sogar in per capuns-promis).

I va puspè liber… be meglier

Ok, quai è uss forsa gest pretendì in zichel bler. «Meglier»… quai vegn ins anc a vesair, respectivamain ad udir. Be tant: La musica duess esser megliurada, macca: cumprà megliers instruments (in per insiders ;) ). En mintga cas cuntinuescha «Irma è back» là nua che «Le Disque» è ì a fin: Tar istorgias divertentas che fan tscha e là in surrir. Forsa. Also speranza.

Uhm… L'emprima istorgia vegn a tractar quai che relativamain blers han emprendì d'enconuscher en la pandemia per l'emprima giada: Dating apps. Mo l'Irma na fiss betg l'Irma, sch'ella mettess simplamain ses profil sin Tinder u uschia. Na, l'Irma creescha gist ses agen servetsch per online dating: «Pops Enstagl Parcs» l'emprima dating app exclusivamain per rumantschas e rumantschs. Vinavant vai lura cun ina struptgada da l'univers fictiv da Star Wars cun tranter auter il jedi maister Gioda suandà d'adina novas istorgias.

Las istorgias vegnan publitgadas da RTR a moda regulara via Play RTR e tut ils gronds servetschs da podcasts. Mintg'emna cumpara ina nova part d'ina istorgia. Las istorgias èn adina partidas si en 6 parts, uschia ch'ins po – sch'ins fa in abunament (!) – sa legrar mintg'emna sin novas aventuras cun l'Irma, il Gion-Antoni e tut tschels nas.