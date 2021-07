Daco ch'els èn vidlunder da trair in Pierin 360 cun la Banca na san els atgnamain betg pli. Però san els, ch'els vegnan ad entrar via cabina da telefon en l'instituziun pecuniara imposanta a Cuira. L'Irma, il Gion Antoni, l'Alfred e l'Adolf han nagut meglier da far.

Ma tge banca èsi uss ???

Natiralmain che l'institut da daners d'impurtanza imposanta è nagin auter che la Banca Chantunala dal Grischun. Mo tant, a l'Irma na tanscha quai betg da simplamain far il meglier bruch ever, na – ella vul gist surpigliar l'entira Banca. Ed x-zacu en l'istorgia vegn anc discurrì dad ir cun in pony atras ils sulers da la sedia principala da la Banca a Cuira. In'istorgia da 6 episodas. Mintga venderdi saira datti ina nova.

La Banca – cun l'Irma, il Gion Antoni e tschels statists. Plus in Pierin 360.

Las istorgias vegnan publitgadas da RTR a moda regulara via Play RTR e tut ils gronds servetschs da podcasts. Mintg'emna cumpara ina nova part d'ina istorgia. Las istorgias èn adina partidas si en 6 parts, uschia ch'ins po – sch'ins fa in abunament (!) – sa legrar mintg'emna sin novas aventuras cun l'Irma, il Gion-Antoni e tut tschels nas.