Legenda: Ina nova publicaziun preschenta texts da Heinrich Schmid. MAD

Enconuschent è Heinrich Schmid vegnì sco creader dal Rumantsch Grischun. Ma tgi era il professer da retoromanistica vairamain e co è el vegnì sin l’idea da stgaffir ina lingua unifitgada per la Rumantschia?

Gia sco scolar ha Schmid s’interessà per las linguas. Pervia d‘in impediment da l‘udida avevan ils medis scusseglià da far in studi da romanistica, ma Heinrich Schmid n‘ha betg midà idea. Sia entira vita ha el deditgà a las linguas. El ha passentà bler temp en Grischun, surtut en la Val Müstair ed a Mon en Surses.

Ina nova publicaziun preschenta uss intgins da ses texts sco er infurmaziuns davart sia vita e sia ovra. En sia lavur è Heinrich Schmid sa fatschentà cun las differenzas tranter ils idioms rumantschs. La gronda varietad l’ha adina fascinà. Tuttina ha el acceptà l’incumbensa dad elavurar il Rumantsch Grischun.

Heinrich Schmid, Intgins scrits davart il retorumantsch, editionmevinapuorger & Phonogrammarchiv Universität Zürich 2020.