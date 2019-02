Ils 10 da favrer festivescha Constant Könz ses 90avel anniversari. L’artist da Zuoz era decennis a la lunga in dals pli activs artists en il Grischun.

Constant Könz ha stgaffì ina vasta ovra da maletgs en ieli e da sgrafits vi da chasas, dentant er embellì edifizis publics cun picturas muralas: chasas da scola, centralas electricas u bogns publics.

Tranter l’ovra da Könz sa chattan er blers maletgs cun in connex religius – betg per cas: L’artist ch’è sa fatschentà intensivamain cun l’antroposofia, accentuescha adina puspè che la cretta gioga ina rolla impurtanta en sia vita.

Enconuschent è l’artist cunzunt per ses fin sensori per colurs – colurs ch’èn plitost miaivlas che fraidas, plitost mediterranas che alpinas. Adina è il diever da colurs sapientiv e calculà. L’artist ha ina giada cumpareglià il dissegn sco «skelet» e la colur sco «musculatura». Per l’art dovria l’equiliber dad omadus.

Marcella Pult, autura d’ina monografia da l’artist, attesta che Könz pari «almain dad in punct da vista formal dad esser l’unic ertavel da l’amabla cumposiziun da colurs e da l’abstracziun plaschaivla dad Augusto Giacometti.»

La cumparaziun cun Giacometti è evidenta: Già d’uffant han las fanestras-baselgia da San Luzi a Zuoz, da las qualas duas èn picturadas da l’artist bregagliot, fascinà Könz. Mai avess il mat pensà da picturar sez, in pèr decennis pli tard, ulteriuras trais fanestras da la baselgia.

Legendar è er il lieu da vita e da lavur da Constant Könz. Anc oz viva el a Zuoz en la chasa resch melna che ses bab Iachen Ulrich aveva fabritgà per la famiglia. Ses atelier è cuntanschibel be tras ina clavatga da l’abitaziun nà.

En la monografia da Pult sa regorda l’artist Not Vital da ses inscunters cun Könz uschia: «Las istorgias che Constant raquintava eran uschè finas ch’ils pleds paraivan dad esser nivlas. (…) Tge mund agreabel. Tge grond e vast. Grazia che ti ma has avert ils egls.»

RR Vita e cretta