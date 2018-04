Stefan Gubser e Delia Mayer èn be anc quest onn ils cumissaris dal «Tatort».

Suenter nov onns e 17 episodas din ils cumissaris dal «Tatort» da Lucerna, Stefan Gubser e Delia Mayer, adia al public. Davent dal schaner 2019 vegn il «Tatort» filmà a Turitg cun in nov team da cumissaris. Co il nov concept per il «Tatort» ves'ora e tgi che vegn a surprender las rollas da cumissaris n'è anc betg enconuschent.