Nus raquintain l’istorgia da diversas persunas en ina vischnanca tipicamain rumantscha – da Surgonda. En il center stat la famiglia Caflisch: mamma Ernesta, bab Martin, figl Severin e figlia Pirmina. E tar ils Caflischs a Surgonda schabegia bler, fitg bler – la vita capita! P.ex. ha il tat dals Caflischs in infarct. La figlia Pirmina ha mal d’amur. E pertge sto l’onda Paula emigrar en Australia? Forsa pervi da sia affera zuppada cun Remo Casty, in um maridà da Surgonda? Tgi sa? Ed a Surgonda schabegia anc dapli: I dat in Volg che sto forsa serrar sias portas. I dat festas e disgrazias, temas e clichés, amur e dolur, speranzas e dischillusiuns, tschiel ed enfiern. Insumma: la «Vita capita» a Surgonda.

Ernesta Caflisch Mamma. Naschida ils 19.07.1969. Creschida si a Surgonda. Lavura parzialmain en la chanzlia communala. Ha gì ina greva operaziun dals chantins. Chanta però tuttina en il Chor maschadà da Surgonda. Ernesta ha ina sora: Paula Farrèr.

Pirmina Caflisch Figlia. Naschida ils 30.08.1996. Ha bels egls verds. Abita durant l'emna a St. Caterina e lavura en il Hotel Schweizerhof. Sia meglra amia è Marisa Demarmels.

Severin Caflisch Figl. Naschì ils 18.11.1994. Vegn numnà «Sevi» da sia sora Pirmina. Lavura sin banca tar Remo Casty. Ha in Golf. Gioga en ses temp liber tar il Club da ballape Surgonda.

Martin Caflisch Bab. Naschì ils 26.04.1967. Lavura dapi blers onns en la scrinaria dad Alfons Battaglia Martin è chatschader e commember da la Societad da tir. El siemia anc savens dad ir davent da Surgonda, p.ex. en Canada, ses pajais da siemi.

Tat Bernard Caflisch

naschì il 1936, vaiv

Fimader e chatschader

Tat Bernard patescha da demenza stat però a chasa cun ina tgirunza privata

Lucia dal Volg

51 onns, nubila

Mamma da Marisa, ella ha tratg si suletta sia figlia

Ha atgnamain num Lucia Demarmels, ma tuts la numnan «Lucia dal Volg»

Lucia ha u ha gì in problem d’alcohol. È ussa ensemen cun Roland Battaglia, però quai è atgnamain secret

Marisa Demarmels

Naschida il 1996

Figlia da «Lucia dal Volg»

Buna amia da Pirmina Caflisch, emprendista sin chanzlia communala

Introvertida, magari era in zic nauscha e schigliusa

Ha in vi e nà da relaziun cun Severin Caflisch

Paula Farrèr

Naschida ils 08.12.1973, nubila, mamma dal pitschen Flurin

La sora dad Ernesta Caflisch

Era emigrada en Australia, lavura uss cun Pirmina en il Schweizerhof

Aveva gì trais onns in’affera zuppada cun Remo Casty, alura ina relaziun cun in scolast da surf en l’Australia. È ussa ensemen cun l'ortoped Gabriel Schmid

Alfons Battaglia

Naschì il 1957, maridà

Schef da la scrinaria «Battaglia SA»

Dapi 7 onns president communal

Remo Casty

Naschì il 1967, bab da famiglia e divorzià

Ha gì pliras afferas, tranter auter cun Paula Farrèr

Manader da la banca e chatschader

Hans Gruber

naschì il 1956, maridà cun Beatrice, bab da Marco

Ha ina stizun da ferramenta e da rauba da chatscha

Oriund dal Tirol dal Sid, discurra perquai cun accent tirolais

Ulteriuras persunas: Dr. Oscar Pedretti, l’ustiera Tina Zurbuchen, il droghist Duri Bachmann, l’ortoped Gabriel Schmid, la tgirunza polacca Olenka Wozniak e blers blers auters…

La vischnanca Surgonda

La vischnanca da Surgonda.

A Surgonda vivan var 800 persunas. La vischnanca ha ina scola primara e secundara, ina posta, ustarias, singuls hotels, baselgias ed ina stizun. La cuminanza vegn tgirada en diversas uniuns. Ina spezialitad da Surgonda: la vischnanca è a medem mument catolica e refurmada en ina – ha baselgias per omaduas confessiuns. In lieu da scuntrada è l'ustaria Crusch Alva. E là dat da discutar savens la fusiun previsa tranter Surgonda e la vischnanca vischina Saluorn.