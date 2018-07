La dumengia, ils 29 da fanadur 2018 è «Sin il viv!», la turnea da lecturas per festivar il giubileum da 25 onns da l'emissiun Impuls, sa fermada per la quarta giada, quai en l’iert paschaivel da la Chasa Torel a Guarda.

Radund 60 persunas èn vegnidas per tadlar impuls legids «live» da las duas scripturas valladras Rut Plouda e Fadrina Hofmann, dal scriptur jauer Plinio Meyer e dal scriptur sursilvan Arnold Spescha. Las duas auturas ed ils dus auturs han scrit novs texts aposta per la lectura a Guarda che tractan dal lieu da la prelecziun: da l’iert.

Uschia ha Arnold Spescha delectà il public cun ses nov impuls «L’Onda Zia zerclunza». Ed era Plinio Meyer ha scrit dal zerclar ed ha legì sia poesia «Zarclin» che raquinta dad Uorschla e da ses um che fiss gugent in giabus. Fadrina Hofmann na zercla betg pli ed uschia tracta ses impuls «üert» da la nova moda da far iert: «lazy gardening». Perquai ch’in rosa è ina rosa e Guarda è Guarda ha Rut Plouda prelegì cun ses impuls liric «da rösas ed auters algords».

Plinavant è il turissem en Grischun e l'ir sez en viadi stà in tema dals impuls prelegids. La prelecziun è stada in viadi auditiv per il public ed ha manà da Guarda a Las Vegas fin a Cuba e puspè enavos là nua che las scripturas ed ils scripturs èn dachasa e perfin anc pli enavos, atras il temp, enfin tar lur regurdanzas d’uffanza. Uschia ha il public pudì seser cun Fadrina Hofmann sin il sez da l’auto cotschen da ses tat e tschitschar caramellas, u rumir l’archiv enorm da cudeschs e palpiris da l’ami Paul dad Arnold Spescha, s’agitar cun Rut Plouda ch'il bindel da tatgar na tatga cur ch’el stuess però uschiglio adina. E Plinio Meyer ha declerà, cun ses tipic stil murdent-divertent, il dilemma dals umens dad oz, che duessan betg esser machos però n’er betg softies... E tenor l’applaus a la fin da la lectura e la lunga durada d'aperitiv, ha il public propi giudì tut quests impuls, che han evocà scuffel u las larmas orasum, impuls pensivs per s’introvertir u che sbrinzlan ed animeschan da discutar a tut pudair – impuls che tucan sin il viv!