Ina gruppa privata planisescha in museum Carigiet, il Museum Sursilvan Cuort Ligia Grischa survegn in legat da passa 60 maletgs ed il brischament da la chasa paterna dals Carigiets a Trun. Eveniments che n'han sin l'emprima egliada da far nagut in cun l'auter procuran per discussiuns.

A Trun – en la patria dal pictur artist Alois Carigiet – vegn discutà actualmain, schebain ins less e duess realisar in museum a posta per l'artist. In tema ch'è vegnì anc pli preschent, dapi che la chasa paterna da l'artist ha brischà l'enviern passà. Questa chasa è en possess privat, ina chasa abitada fin tar l'incendi. Actualmain pondereschan ils possessurs tge far en il futur cun la chasa.

Gia avant il brischament era ina gruppa d'interessents privats londervi da far plans per realisar in museum Carigiet a Trun. Suenter il brischament è era naschida l'idea ch'il lieu da la chasa paterna pudess esser adattà per in museum.

Per surpraisa ha lura il Museum Sursilvan Cuort Ligia Grischa survegnì la primavaira passada in legat da passa 60 maletgs da Carigiet. In vair stgazi.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Surselva Museum Carigiet Trun – tut sto vegnir reponderà

En la marella ans mettain nus sin ils fastizs da Carigiet e las discussiuns actualas a Trun.

Maletg 1 / 11 Legenda: Il pictur artist da Trun. Alois Carigiet è naschì il 1902 e mort il 1985 a Trun. Keystone Maletg 2 / 11 Legenda: Alois Carigiet vid ina pictura da paraid. Da questas lavurs èn da chattar en plirs lieus a Trun. Keystone Maletg 3 / 11 Legenda: Aluis Carigiet RTR Maletg 4 / 11 Legenda: Justina Simeon Cathomas e Martin Tomaschett han plaschair. Qua mussan els maletgs ord il legat da Garthmann-Köppel. RTR, Linus Livers Maletg 5 / 11 Legenda: Maletgs ord il legat. Quests maletgs appartegnan ussa al Museum Sursilvan Cuort Ligia Grischa. RTR, Linus Livers Maletg 6 / 11 Legenda: Thomas Imboden, l'iniziant per realisar in museum Carigiet. Ses giavisch è da discutar in concept general per la cultura a Trun. RTR, Linus Livers Maletg 7 / 11 Legenda: In vair stgazi e vegnì surdà al museum. Passa 60 maletgs – skizzas, litografias ed originals. RTR, Linus Livers Maletg 8 / 11 Legenda: Aluis Carigiet RTR Maletg 9 / 11 Legenda: Il Museum Sursilvan Cuort Ligia Grischa. Davos dretg la chasa paterna da Carigiet ch'è vegnida unfrenda da las flommas. RTR, Linus Livers Maletg 10 / 11 Legenda: La chasa paterna d'Alois Carigiet. Quest enviern è ella daventada l'unfrenda dal fieu. RTR, Esther Berther Maletg 11 / 11 Legenda: L'idea era da realisar il museum Carigiet en la chasa Desax. Questa chasa e vita e venala. RTR, Esther Berther

Realisar in museum per in sulet artist, quai na vegn betg fatg savens. L'expert d'art ed anteriur directur dal Museum d'art Grischun e dentant persvas che per Carigiet faschess in tal museum senn. Pertge che quai è uschia, declera el qua:

Plaschair d'in museum Carigiet a Trun, avess era l'artist indigen Gieri Schmed. Sco giuven, ha el pliras giadas pudì gidar Carigiet da far maletgs da paraid. El sa regorda anc bain da quests temps. Pli tard ha Schmed lura pudì purtar ina giada sias atgnas lavurs e maletgs ad Alois Carigiet, ch'era l'aug da sia dunna Barla. In zichel tremblond saja el ì lezza giada a Flutginas tar l'aug Luis:

Gia avant intgins onns avain nus raquintà l'istorgia dal Uorsin da Selina Chönz ed Alois Carigiet, il buob da Guarda che ha fatg sia via per l'entir mund enturn. Oz, fiss el probabel en la vegliadetgna da pensiun, el è dentant actual sco anc mai. A Chönz e Carigiet èsi gartegià da far nascher ina figura che fascinescha giuven e vegl. Ina figura, che derasa optimissem e curaschi e che vegn era duvrada per declerar la «swissness», ubain l'idilla da la vita en la muntogna.

La marella dal 2013 «Raquint local – success mundial» è vegnida emessa il 2013 – ed ussa era qua:

RR Marella 10:00