Pertge producescha RTR ina seria-web?

Nus vivain en in mund «à la carte», en in mund ch’ils umans pon tscherner tge purschida da medias u d’infurmaziun ch’els vulan nizzegiar – e quai cura e nua ch’els vulan. Ina da las incumbensa da RTR è era quella da nizzegiar las pussaivladads digitalas per ademplir ses mandat da prestaziun ed uschia cuntanscher il public il pli vast pussaivel – era ils giuvens. Cun questa seria-web vul RTR cuntanscher il public che sa mova plitost sin plattafurmas da streams sco per exempel Netflix, Disney+, Spotify & co. La seria pon ins alura guardar sin ils chanals rtr.ch e sin Play RTR. Medemamain vegn ella publitgada sin Play Suisse, la nova plattafurma naziunala da la SRG SSR. 2019 ha RTR lantschà ina concurrenza per ina seria-web rumantscha. 12 dossiers èn vegnids inoltrads. Da quests èn 6 vegnids tschernids ed ils auturs/las auturas èn vegnidas envidadas ad ina preschentaziun.

Ina gruppa da lavur ed ina giuria dal fatg ha la finala selecziunà l’istorgia «Metta da fein» da Carlo Beer ed Urs Berlinger. L’istorgia ha persvas cun la tematica dal mitus rumantsch che prest mintg’uffant sursilvan enconuscha. La «Metta da fein» è ina figura misteriusa che taglia giu las chommas a quels che van tras il prà avant ch’il pur ha segà quel.

L'istorgia da «Metta da fein»

En in vitget en la Surselva vegnan regularmain chattads animals cun chommas tagliadas giu. La pitschna cuminanza è tementada. Entant che plirs abitants crain vi d’in mitus, emprova il policist da sclerir il cas, quai però senza success. Ils mazzaments s'augmentan sco er la disfidanza dals abitants dal vitg. La seria da mazzaments finescha cun ina catastrofa a la festa dal vitg.