Gronda onur per l'artista e scriventa da Guarda: Ella vegn undrada cun in dals Premis svizzers da litteratura 2020.

L'Uffizi federal da cultura undrescha Flurina Badel per sia ovra «tinnitus tropic», ina collecziun da radund 50 poesias edida l'onn passà. Per l'autura da 36 onns è quai ina surpraisa. «tinnitus tropic» è l'emprima ovra litterara da Badel edida sco publicaziun autonoma. (En il Magazin da cultura dals 21 da settember 2019 ha RTR tractà il cudesch). Sco l'autura di, fa il premi grond plaschair, creescha dentant er in tschert squitsch.

Premis svizzers da litteratura Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Ils Premis svizzers da litteratura – avant 2012 enconuschent sco Premi Schiller – vegnan surdads mintg'onn a set scripturs. Mintga premi e dotà cun 25'000 francs, plinavant organisescha l'Uffizi federal da cultura prelecziuns cun ils premiads. Il medem mument vegn era mintg'onn surdà il Grond premi da litteratura per l'ovra cumpletta d'in autura u d'ina autura. Mintga dus onns vegn surdà alternant il premi spezial da translaziun ed il premi spezial per intermediaziun. Quels premis èn mintgamai dotà cun 40'000 francs.

Flurina Badel viva a Guarda. Ensemen cun ses partenari Jérémie Sarbach realisescha ella projects artistics multimedials. Il pèr ha retschavì avant in onn il Premi d'art Manor dal Vallais. Enconuschenta è Badel er sco producenta dals «Impuls» tar RTR e sco anteriura moderatura dal Telesguard.

Medemamain onurads cun in Premi svizzer da litteratura vegnan:

François Debluë per «La seconde mort de Lazare»

Doris Femminis per «Fuori per sempre, Marcos Y Marcos»

Christoph Geiser per «Verfehlte Orte»

Pascal Janovjak per «Le Zoo de Rome, Actes sud»

Noëmi Lerch per «Willkommen im Tal der Tränen»

Demian Lienhard per «Ich bin die, vor der mich meine Mutter gewarnt hat»

Il Grond premi da litteratura va a Sibylle Berg

Legenda: Sibylle Berg vegn onurada cun il Grond premi da la litteratura svizra. BAK / Younès Klouche

Per sia ovra cumpletta vegn la scriventa Sibylle Berg onurada cun il Grond premi da la litteratura. L'autura e schurnalista oriunda da la Germania viva dapi il 1996 en Svizra. Fin uss ha ella publitgà 15 romans sco er numerus tocs da teater e gieus auditivs. La giuria federala per litteratura onurescha Sibylle Berg sco vusch innovativa, engaschada ed impurtanta per la litteratura contemporana tudestga.

Premi spezial per translaziun va a Marion Graf

Legenda: Marion Graf vegn onurada cun il premi spezial per translaziuns BAK / Younès Klouche

Marion Graf è naschida il 1954 a Neuchatel. Per las 'Editions Zoé ha ella translatà las ovras da Robert Walser en franzos. Ultra da quai è ella la translatura da divers auturs tudestgs e russ.

