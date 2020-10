L’istorgia dal capricorn en Grischun è segnada da protecziun ed extirpaziun. Pli da vegl deva blers capricorns ch’eran bunamain apotecas ambulantas: A pliras parts dal capricorn vegnivan attribuidas forzas curativas.

Pervi da differents facturs èn ils capricorns morts or en nossa regiun enturn il 1650. Pir l’entschatta dal 20avel tschientaner han ins fatg emprimas emprovas da reintroducziun. Ins ha importà illegalmain in buc e duas chauras da l’Italia per allevar els en in parc d’animals a Son Gagl. Pli tard èn capricorns vegnids laschads libers, uschia ch’i dat uss radund 6000 exemplars en las muntognas grischunas.

Era las qualitads ch'il capricorn aveva tenor ils umans, èn sa midadas en il decurs dal temp. L’emprim valeva el sco simbol per forza, virilitad e suveranitad, ozendi po el esser cool e patgific, quai era grazia als dus capricorns da cult «Gian e Giachen».