L'America ha tramess las emprimas persunas sin la glina, inventà l'auto, e l'internet, il dollar è la pli impurtanta valuta dal mund e l'arsenal da bumbas atomaras american il pli grond. Il president american era ils onns 60 anc il «patrun dal mund», di Chasper Pult ch'è il 1966 stà per in onn ditg scolar en ina highschool americana. Pia quel temp, nua che tut admirava anc l'America. Dentant tge è capità? Oz fan ils Stadis Unids – almain en l'Europa – quasi mo pli lingias grassas negativas. Cun rassissem che escalescha, in sistem da sanadad ed in sistem social che collabescha dal tuttafatg entras corona e guauds che brischan ed in president che di manzegnas.

La staila americana sblatgescha

Cumenzà a sblatgir ha la staila americana enturn l'onn 2000 cun l'elecziun da president George W. Bush. Tge ch'è dapi lura capità raquintan Adriana ed Alfred Mettler che vivan dapi 22 onns en l'America e che han gist dacurt scrit il cudesch «Crazy Country USA». Ed or dal mintgadi raquintan Flavia Acosta Fox ed Angela Hendry, co quai è da viver en l'America - omaduas èn dacurt emigradas.

E l'american dream? Schebain quel exista anc u betg ston ins respunder individualmain. Per Marcel e Carol Bernhard exista el en mintga cas anc, els èn gist vi da pachetar las cofras.