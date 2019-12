Dapi in onn è Rico Valär professer da litteratura e cultura rumantscha a l’universitad da Turitg. La retoromanistica ha l'image dad esser in rom d'orchideas - cun mo in pèr paucs students e studentas. Adina puspè vegn il rom mess en dumonda da la politica. Tgi studegia oz anc rumantsch? La Marella fa in visita tar il professer e ses students che sa sentan ni en in tur d’avori ni en in chantun, mabain sco ina sort «lia secreta» da quels e quellas che san rumantsch.

Legenda: Rico e las Annalas Las «Annalas da la Societad Retorumantscha» procuran che la maisa da scriver da Rico Valär haja il dretg nivel... RTR, Christina Caprez