Luzius Pol, naschì il 1754 a San Murezzan, è in dals emprims scienziads da la natira dal Grischun. Malgrà ch’el era in pionier en divers champs, n’è el ozendi strusch enconuschent. El era in Gion battastrada che veseva dentant sia lingua materna, il rumantsch sco handicap.

La Marella lascha reviver quest preditgant multitalentà per ch’el possia raquintar da sias grondas passiuns: da la botanica, da la perscrutaziun d’insects e da cuvels, da sias excursiuns sin differents pizs. Questa passiun ha el cundividì cun ses pendant catolic e bun collega pader Palacidus a Spescha.

Bergreisen waren von Kindesbeinen an mir Freudenfeste; dieses Vergnügen hat mit den Jahren mehr zu als abgenommen. Ich habe bis 16 grosse Berggegenden durchwandert, bin über 7 Bergspitzen (Cuolms) gereiset, habe auf 12 hohen Bergjochen die Concentration der Alpen überschaut und über 30 Alpsennereien in Bünden besucht.

Vita duranta è Luzius Pol stà chatschà dal giavisch da far insatge per l’utilitad publica e da meglierar la vita dals concarstgauns. Perquai è el sa fatschentà durant blers onns cun la correcziun dal flum Landquart. Ses plans per dumagnar il flum per garantir uschia ina via charrabla tras il Partenz han la finala dentant fatg naufragi. El è mort il 1828, ses project da correcziun han ins lura realisà pir 30 onns pli tard.