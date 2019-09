Tut la natira grischuna sut in tetg

A la via da Masans a Cuira èn da chasa stgilats alvs, pors selvadis o era raritads sco Fridolin, il bastard mez chaura e mez capricorn che il museum aveva cumprà cun l’intent da perscrutaziun. En il plaun sutterran, en il local da protecziun per bains culturals, sa chattan object prezius, sco la collecziun da tschittas che è var 230 onns veglia. Ed en ina gronda frestgera spetgan ils pli divers animals en satgs da plastic che il preparatur vegn insacura a metter en parada.

Maletg 1 / 7 Legenda: En il local da protecziun per bains culturals sa chattan ils stgazis dal museum RTR, Maria Victoria Haas Maletg 2 / 7 Legenda: La pli veglia collecziun da tgirallas dal Grischun, passa 230 onns veglia RTR, Maria Victoria Haas Maletg 3 / 7 Legenda: In auter stgazi - ils quatter albinos... RTR, Maria Victoria Haas Maletg 4 / 7 Legenda: In tschess barbet cun ina lieur alva tranter las griflas - in'inscenaziun da l'onn 1859 Keystone Maletg 5 / 7 Legenda: Il Jumbo - il pli grond quarz da fim dal Grischun, 53 cm aut e cun in pais da 73 kg RTR, Maria Victoria Haas Maletg 6 / 7 Legenda: Il portg selvadi en il laboratori da l'empagliader dal Museum da la natria dal Grischun RTR, Maria Victoria Haas Maletg 7 / 7 Legenda: Il model dal corp d'ina fiergna melna ch'l preparatur ha semtgà per surtrair el alura cun il fol RTR, Maria Victoria Haas

La Marella dat in cuc en tschalers e laboratoris, guarda co che animals vegnan archivads e conservads, sa metta als fastizs da l’origin da la collecziun dal museum e mussa co che la moda e maniera da preschentar natira è sa midada ils davos 150 onns. Sa midà ha, tenor ils pedagog da museum, era la relaziun e savida che uffants han oz da la natira davant porta.