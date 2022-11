Wie das Leben in Graubünden in hundert Jahren aussehen mag? Dazu möchte ich Ihnen eine Geschichte erzählen.

Sie nahm im Jahr 1976 ihren Anfang, am 2066 Crist Drive in Los Altos in Kalifornien, nur zehn Minuten von meinem derzeitigen Wohnort im Silicon Valley entfernt. Noch immer sieht diese Adresse so unschuldig aus, wie sie klingt: Ein Einfamilienhaus mit weisser Fassade und himmelblauen Fensterläden, vor dem ein gekämmter Rasen liegt.

Aber in der dazugehörigen, mittlerweile legendären Garage ist etwas entstanden, das später zum wertvollsten Unternehmen der Welt werden sollte und dessen Auswüchse unseren Alltag zutiefst prägt. Zwei junge Männer – Steve Wozniak und Steve Jobs – löteten einen Computer zusammen und schlossen ihn an einen Monitor an, der eigentlich für Überwachungskameras gedacht war. «Apple I», der erste einigermassen erschwingliche und gesellschaftsfähige Mikrocomputer, war geboren. Das Gerät war damals eine kleine Sensation: «Die Software ermöglicht es, Zeichen auf dem Bildschirm anzuzeigen, und weil Sie auf Buchstaben und Zahlen blicken werden statt nur auf LED’s, steht die Tür offen für alle möglichen alphanumerischen Computerprogramme», hiess es in einer Werbeanzeige für den Apple I.

Nicht einmal fünfzig Jahre später rufe ich einem Sprachassistenten namens Siri zu, wenn ich das Licht in meinem Wohnzimmer einschalten will. Dank Facetime bekomme ich meine Engadiner Freundinnen regelmässig zu sehen, obwohl wir 10 000 km entfernt wohnen. Im Supermarkt bezahle ich mit meiner Apple Watch, die mir auch jederzeit anzeigen kann, wie hoch der Sauerstoffgehalt in meinem Blut ist.

Was ich damit sagen will: Mit technischen Entwicklungen kann es extrem schnell gehen. Die Ideen einzelner Innovator:innen wie Steve Jobs können – natürlich mit der Hilfe von riesigen und talentierten Teams – unseren Alltag binnen Jahrzehnten und weniger transformieren.

Das bedeutet jedoch nicht, dass auch unsere Gefühlswelt derart volatil ist. Die erfüllendsten Momente in Kalifornien erlebe ich beim Wandern an der Küste – eine Gegend, deren Artenvielfalt und Schönheit bereits die amerikanischen Uhreinwohner schätzten. Meine lokale Lieblingsspeise sind die süssen Maiskolben, die man hier bereits vor fünftausend Jahren ass. Und die besten Gespräche sind jene, die ich mit meinen Freund:innen vor Ort an einem Tisch führe, nicht jene mit einem Smartphone vor der Nase.

Denn im Grunde ist der Mensch ein träges Wesen. Auch wenn einzelne von uns mit ihrem Intellekt, Fleiss und etwas Glück den technologischen Fortschritt in unvorhergesehene Sphären pushen können, sind unsere Grundbedürfnisse im Grossen und Ganzen dieselben geblieben. Und sie werden auch in hundert Jahren noch ähnlich sein – unsere Natur gibt den Takt vor.

Deshalb will ich hier keine Prognose über das Leben in Graubünden im Jahr 2122 abgeben, kein Bild von einem Vakuum-Zug zeichnen, der durch den Vereina düst und dessen Insassen smarte Kontaktlinsen tragen.

Aber gerne nenne ich einen Wunsch:

Ich wünsche mir, dass es den Bündnerinnen und Bündnern gelingt, ihre Heimat so zu erhalten und weiterzuentwickeln, dass sie ihre Grundbedürfnisse zu erfüllen vermag – und darüber hinaus ihre Gefühlswelt befriedigt. Dass Graubünden weiterhin einer jener Orte sein wird, die grosse Emotionen wecken. Ich denke dabei an den Erhalt unserer einzigartigen Natur und Kultur, an Stichworte wie Demokratie, Gemeinschaft und soziale Gerechtigkeit.

Ein Wunsch, der im Zeitalter von Klimakrise und sozialer Spaltung voller Herausforderungen ist. Auf dass wir mit demselben Eifer daran arbeiten wie meine Nachbarn im Silicon Valley am technologischen Fortschritt.