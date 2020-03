Il tema da la canorta da quest venderdi è: Las consequenzas da la crisa da corona sin la lavur. In manader da construcziun raquinta, tge ch'è sa midà durant il temp da corona per la lavur sin ils plazzals da bajegiar ed ina vendidra discurra da sia lavur actuala en ina butia da victualias. E nus avrin er las lingias da telefon per ulteriuras istorgias dal mintgadi.

La canorta portugais-rumantscha Qua vai tar las emissiuns.

Mintga venderdi ina emissiun multiculturala

Noss praticant Lucas Batista è in giuven portugais ch’è creschi si en l’Engiadina. Durant ses praticum tar RTR co-moderescha el l’emissiun multiculturala da radio.

Em português Textbox aufklappen Textbox zuklappen A comunidade portuguesa contribui ativamente para a cultura Rumauntscha no cantão dos Grisões. Com a programa « OLÁ- da nus para vocês» , a RTR cria uma ponte unindo o romanche ao português. Lucas Batista é um jovem português que cresceu na Engiadina. Durante os seis meses de prática na RTR , ele irá ser um dos apresentadores desta emissão multicultural na nossa rádio.

Vulais era Vus participar a l’emissiun, parter Vossas istorgias, fotografias ubain raquintar da Vossas experientschas? Fitg simpel, tramettai a nus Voss messadis.