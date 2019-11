En in film da bunamain in'ura vulan la schurnalista Susanne Holthuizen e l'um da camera Matthias Moser mussar la citad da Cuira. Els na vulan dentant betg be mussar «bels purtrets», els vulan mussar las persunas da Cuira. Concret han els tschernì singulas persunas, tranter auter in construider da ghitarras, in cuschinunz, in manader d'ina bar, ina artista che posseda ina butietta ed anc divers auters. Els tuts s'expriman durant il film davart lur passiun e lur colliaziun cun Cuira.

La meglra vart da Cuira

Ils «acturs» dal film «Mittendrin in Chur» sa mussan tuts fitg cuntents cun la citad. Els laudan l'atmosfera da Cuira, la purschida culturala e la glieud interessanta. In pled critic na perda dentant nagin – ni las persunas purtretadas, ni Susanne Holthuizen, che moderescha il film.

Legenda: Ils creaders dal film: La schurnalista Susanne Holthuizen e l'um da camera Matthias Moser. RTR, Stefan Dobler

800 uras a Cuira

Quant che la producziun ha custà na sappian Matthias Moser e Susanne Holthuizen gnanc dir. Il film documentar hajan els fatg sin agents custs. Punctualmain hajan els survegnì sustegn da Cuira Turissem, surtut per chattar ils emprims contacts. Per far retschertgas, per visitar e filmar las persunas hajan els passentà enturn 800 uras en la chapitala dal Grischun.

RR actualitad 11:40