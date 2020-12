Cun l'exposiziun «Emblidads da la fortuna – Mesiras repressivas per motivs da provediment en Grischun» renda actualmain il Museum retic a Cuira attent sin in dals pli stgirs temas da l'istorgia svizra.

I sa tracta dad in dals pli stgirs chapitels en l'istorgia da la Svizra – il chapitel dals uffants plazzads. Quants ch'èn vegnids unfrenda da talas mesiras è grev dad eruir, ma garantì èn quai stads plirs millis uffants e giuvenils.

Sensibilisar la populaziun

Punct da partenza per questa exposiziun è stà in studi da l'istoricra Tanja Rietmann da l'Universitad da Berna dal 2017. Quel studi ha mussà ch'il Grischun è stà ferm pertutgà da tals destins dad uffants plazzads. Causa quel studi è il cusseglier guvernativ, Jon Domenic Parolini, sa perstgisà il 2017 en num da la regenza tar las unfrendas per quai ch'ellas han stuì supportar.

Ultra da quai ha il chantun decis da construir in lieu commemorativ per las unfrendas, da crear meds d'instrucziun ed er da sensibilisar la populaziun. Uschia è naschida er l'exposiziun actuala en il Museum retic.

Destins reals

L'exposiziun – che cuzza anc fin ils 28 da favrer 2021 – mussa locals or da la vita dal mintgadi dals uffants plazzads. Construids èn quels locals or da chartun, in material che simbolisescha la povradad. La visitadra ed il visitader da l'exposiziun ha en quels locals la pussaivladad da tadlar ils destins ch'èn capitads là – destins reals, però cun nums fictivs.