Mx3 – tuts per in

Anna Erhard è da Cuira e ses emprims pass en la scena da musica ha ella fatg cun la band «Serafyn» da Basilea. Avant 6 onns ha quella procurà per ina pulita surpraisa. Atgnamain n’enconuscheva nagin lur folk-pop fin e lev, però en la rait hai da gronda attenziun.

Anna Erhard – «This is it»

Dapi dus onns va Anna Erhard sias atgnas vias, ha fatg midada da Basilea a Berlin e spert vala ella sco artista cun talent e bunas vistas da far carriera. Uss preschenta ella ses album da debut «Short Cut», in’ovra cun chanzuns da indie-pop, finas e subtilas – che cuntegnan però tuttina ina purziun grugliezza – ed ins senta che sias chanzun èn naschidas en la gronda citad nua ch’ella survegn blera inspiraziun. Per Anna Erhard in grond pass enavant e nus essan persvadì d’udir anc bler dal bun da l’artista da Cuira.