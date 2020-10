Il capricorn Giugiu banduna ses geniturs per ir en il grond mund. Là fa el l’experientscha dad intoleranza e refusa. El è quasi la victima da mobbing.

In bel di entaupa el l’urs Roro. Quel viva sulet, ma na sa senta betg solitari. Adina puspè chatta el novs amis che al gidan. Giugiu e Roro fan amicizia e stiman in l’auter. Per Roro è Giugiu spezialmain bel cun sia colur unica.

L’autur David Friedli e l’illustratur Martin Oesch han creà in cudesch atmosferic cun in messadi impurtant. Il text en rumantsch sursilvan è da Gino Carigiet che furma la gruppa DUS ensemen cun David Friedli. Sin lur pagina d’internet pon ins chattar chanzuns per uffants che tematiseschan l’istorgia da «Giugiu & Roro».