Dapi in pèr onns datti il chalender tradiziunal dal Grischun Central en furma d’ina revista moderna. Quella cumpara duas giadas ad onn. Il tema da l’ediziun actuala è «Sen viadi».

En in temp nua cha viagiar n’è betg tant simpel, nus porta la «Revista digl noss Sulom» en pajais esters. Sin in trekking en Peru capitan chaussas nunspetgadas. Chattar in letg per star sur notg a Venezia po esser privlus.

Che esser en viadi po schizunt esser ina professiun, mussa il rapport d’ina marinera. Ma sentir il grond mund san ins era a chasa, cun cuschinar e mangiar tratgas dad auters pajais u simplamain cun leger aventuras da viadi.