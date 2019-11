Alex the. Human

Adriano Alexandre Ferreira, 20 anos, reside em Scuol. Há um ano acabou a matura na escola cantonal dos Grisões de Chur. Ele ambiciona estudar medicina e um dia seguir o sonho de ser neurocirurgião. Mas sua grande paixão é a música.

Crescendo na Baixa Engiadina, Adriano acabou por tornar-se um amante da língua romanche, que ele considera como sua língua materna, com a qual consegue transmitir melhor os seus sentimentos. Assim, desde o início de sua carreira como rapper ele compõe letras em romanche com inovativas melodias de fundo.

Por que escolheu Alex the human como seu nome artístico?

Alex deriva do seu segundo nome (Alexandre), e “human” tem um significado particular. Para Alex o importante da música é a mensagem que ela transmite, seja como melodia, seja por suas letras, e Alex quer enfatizar nossas qualidades como seres humanos, que expressam sentimentos e emoções, que possuem hormônios que provocam variações de estado emocional; e os humanos nem sempre estão contentes consigo mesmos. Dependemos de tantas coisas, do tempo, da temperatura, mas mais importante, nós dependemos de outros humanos.

"O ser humano tem seu tempo de vida limitado, não tem tempo para andar preocupado" - Adriano Ferreira

Alex. The Human lança seu primeiro single em 29 de novembro.