Casa Fonseca è ina butia che offrescha bler dapli che be aliments tipics portugais. La butia è vegnida fundada da Rosana da Fonseca Martins il 2018 cun il scopo da pussibilitar a persunas oriundas dal Portugal en la Surselva in lieu nua ch'ellas chattan products portugais era qua en Svizra . Dentant na betg be per la cuminanza portugaisa duai la Casa Fonseca esser in lieu per emprender d'enconuscher ils products tradiziunals dal Portugal, tuts èn cordialmain bainvegnids.

En la Casa Fonseca vegnan era organisadas festas da convivenza cun blera musica, mangiar e divertiment. L'idea da la patruna Rosana è da metter a disposizun ses local a persunas che vulessan s’entupar ed emblidar uschia in zic l’encreschadetgna.

Jau sun ina persuna da buna luna, perquai hai jau gia adina vulì offrir in spazi nua che tuts pon avair buna luna.

Da quest spazis dettia blers en il Grischun, quai saja fitg impurtant per mantegnair la cultura. Il scopo saja d'integrar uschè bleras persunas sco pussaivel e da mussar uschia era la cultura portugaisa d’ina furma ch'i n'ha betg dà pli baud uschia. Talas festas multiculturalas sajan il futur.

Questa giada è stada ina festa da Nadal per ils uffants.

