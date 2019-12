Catarina Morais

Catarina Morais, 21 anos, passou grande parte da sua infância em Portugal, e aos 9 anos veio para Scuol (Baixa Engiadina). Cursou até a nona série na escola secundária de Scuol e foi então que decidiu seguir os estudos e ir para a Academia de Samedan onde completou a matura. No momento ela estuda arquitetura no instituto politécnico em Chur e trabalha em tempo parcial num escritório de arquitetura em Scuol.

Como trabalho final da matura, Catarina escreveu um livro baseado em experiências próprias. O livro trata da questão linguística quando se emigra para um país estrangeiro. A ideia era de demonstrar o quão parecidas são as duas línguas, o romanche e o português. O livro foi concebido como literatura infantil.

“Leonor e Ladina” é o título do livro. Ladina é a menina que fala romanche e Leonor a portuguesa. As duas vivem cada qual no seu mundo perfeito, até que se encontram por coincidência no meio da floresta. No início não sabiam como lidar uma com a outra, pois não se entendiam. Mas como na vida real, as crianças ultrapassam qualquer barreira linguística, de uma maneira que só crianças sabem fazer. E as duas meninas iniciaram um laço de amizade muito forte, mesmo não falando a mesma língua, e nunca mais se separaram.

Moral da história: não permita que a diversidade seja uma dificuldade.