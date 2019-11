La musica folclórica portugaisa è er enconuschenta sco musica populara tradiziunala portugaisa. Quest stil musical na pon ins betg dir cura ch'el è naschì. I vegn ditg, ch'ils emprims che faschevan questa musica eran dal temp medieval, cura che la glieud lavurava di per di sin prads. Per avair in pau divertiment chantavan ils lavurants durant la lavur chanzuns. Quai è lura sa sviluppà vinavant fin che questas chanzuns èn er vegnidas chantadas tar festas popularas, nua ch'i vegniva lura er ballà. Sur lung temp è questa musica restada in spievel da la moda da viver dal pievel simpel. Las chanzuns eran furma d'exprimer ponderaziuns politicas, istorgias, patratgs religius, observaziuns en la natira u er sentiments d'amur.

Folclórico deriva dal pled «Volk» che vul dir pievel, e precis quai è er la derivanza da quest stil musical. Per il pli n'è betg enconuschent, tgi che ha scrit ils texts u tgi che ha fatg la melodia. L’istorgia da la musica populara è da distrair las persunas d’ina greva vita da lavur e las dar in pau allegria.

I na dat uschia er betg ina caracteristica musicala precisa. Las chanzuns pon vegnir chantadas d’ina vusch ubain da pliras e la musica populara viva da l'interacziun tranter artists e public.

La musica populara portugaisa è dividida en duas gruppas, ina è il Fado e l’autra la Musica Folclórica Regiunala. L’UNESCO ha l’onn 2011 declerà il Fado sco Patrimoni cultural mundial, 3 onns pli tard ha er il chant Alentejano survegnì quella distincziun.