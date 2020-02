OLÁ-Challenge per in ticket da l'Open Air Lumnezia

As participai a nossa concurrenza!

Per gudagnar il ticket per l'Open Air Lumnezia stuais vus trametter a nus in video, nua ch'ins vesa co che vus sautais. Ma betg be x in video da sautar, mabain suenter ina da las musicas che nus preschentain en la proxima emissiun, venderdi a las 19:00.

Las Reglas Il temp per trametter ils videos è limità. Vus pudais trametter quels a partir da venderdi a las 19:00 fin dumengia a las 19:00. Las musicas da saut per voss videos vegnan emessas live en l’emissiun Olá – da nus para vocês, il venderdi da las 19:00 – 20:00. Il pli cool video vegn lura proxim'emna elegì da noss public en ina votaziun. Sco che vus sautais n'è betg uschè impurtant. Il video duess surtut esser divertent.

Pertge sautar? Perquai che sautar/ballar è la basa dal carnaval/tschaiver.

Ils videos pudais vus trametter a nus per Facebook, Instragram u era per Whatsapp sin il numer: 079 200 70 07

Per tgi che n’ha betg temp da tadlar l’emissiun live, po tadlar er pli tard l'entira emissiun qua:

Chanzuns che pudais duvra Giulia Be – Menina solta

Plutónio – Somos iguias

Mariza – Quem Me Dera

José Malhoa – Baile de verão

Santana – Samba pa ti

Os Lunáticos – Estou na lua

77 Bombay Street – Low On Air

Loco Escrito – Punto

Justin Bieber feat. MAJOR LAZER – Cold Water

Lo & Leduc – 079

Don Omar feat. Lucenzo – Danza Kuduro

Bellini – Samba de Janeiro

Bun success! Il team RTR sa legra sin voss videos.

RTR Olà para vocês, venderdi ils 28-02 a las 19:00