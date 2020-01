Patrick Barros

Patrick Barros Sousa, 23 anos, nasceu em Samedan, e passou a infância toda em Celerina. Lá cursou a escola primária, onde aprendeu desde cedo o romanche, a língua que ele diz ser a que mais lhe ajudou na vida, por ter sido fundamental na sua integração. Crescendo com romanche e português, o alemão só veio mais tarde – mesmo assim, ele hoje domina perfeitamente a língua de Goethe também.

Patrick estuda na PH-Chur com o sonho de um dia ser professor, o que para ele significa o fechamento perfeito de um ciclo de integração: crescendo com português, aprendendo o romanche na escola, até um dia vir a ensinar essa mesma língua a crianças. Um exemplo com poucos precedentes.

Mas como começou?

Patrick seguiu tem um percurso um pouco atribulado, pois ser professor não lhe passava na cabeça. Ao terminar a escola secundária em Samedan, decidiu fazer o aprendizado como eletricista de montagem, uma formação de 3 anos, e em seguida estudou mais dois anos para se formar eletricista de instalações. Ou seja, ao todo investiu 5 anos no mundo da construção.

Até aí seguia ele um percurso normal do mundo da técnica, mas foi então que fez um pequeno curso como entertainer, onde trabalhou com crianças e adorou a experiência, tanto que se inscreveu logo em seguida na faculdade de pedagogia para vir a ser professor. Hoje ele se encontra no segundo ano do estudo.

"As crianças sao o o esplendor deste mundo. Atraves da sua fantasia sem fim e da sua busca constante por saber sempre mais e melhor, fazem do nosso mundo adulto um lugar melhor para viver."