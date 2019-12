Misteri da glina pleina - Das Geheimnis der Mondnacht - O segredo de uma noite de luar

Uschia ha num il nov cudesch da l'autura Paula Casutt-Vincenz da Falera. Il protagonist en quest'istorgia d'uffants è ina palutta da maulta, fitg speziala. Ella è ina giuvna palutta che na sa betg sco il mund ves ‘or. Ella sa senta suletta. Ma tuttenina emprenda la palutta da maulta d'enconuscher il vegl Muli. Muli sa senta mal per la palutta da maulta e la porta cun sai. Sin questa via emprenda ella d' enconuscher blers collega, auda bleras istorgias, e vesa co il mund es.

Regal da Nadal per ils collavuraturs portughais

L'idea fa far quest cudesch è vegni dal nev da Paula Casutt-Vincenz che maina oz la firma da construcziun Casutt SA a Falera. Da ses 70 collavuraturs èn numnadamain da quai da 50 oriunds dal Portugal.

La mentalitad rumantscha e portugaisa è fitg sumeglianta.

E per pudair far in regal spezial sin Nadal è l'idea naschida da scriver in'istorgia en furma da cudesch e chanzun . Paula Casutt-Vincenz , che ha edì gia differents cudeschs , ha sinaquai scrit l'istorgia. Guido Tomaschett ha fatg las illustraziuns e Flavio Bundi ha cumponì la chanzun «Maun en maun» che fa era part dal cudesch. L'istorgia sco era la chanzun datti uss pia en trais linguatgs: rumantsch, tudestg e portughais.

