Sonja Arpagaus

“Isso com certeza foi um português que roubou” - Sonja

Sonja Ildefonso cresceu em Cunter. Ela lembra-se bem das divergências e lutas que teve sofreu na sua infância, sendo filha de portugueses em Surses. Ela nasceu há 30 anos em Cunter. A familia Ildefonso era a única familia portuguesa no vilarejo, assim ela e o seu irmão tiveram de se integrar rapidamente para poder se comunicar com os companheiros. Ela aprendeu o romanche com a senhora que fez de ama enquanto sua mãe tinha de ir trabalhar. Ela conclui dizendo que sua familia se integrou muito bem e muito rapidamente, mesmo assim o processo foi cheio de altos e baixos até sentir-se aceita na comunidade.

Sonja Arpagaus está prestes a virar mãe, e diz que irá criar seu filho em um ambiente tanto romanche como português – daí a importância que dá à língua, cultura e tradições portuguesas.