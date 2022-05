Il mument è lur amicizia lur dachasa, perquai che da lur dachasa per propi a St. Petersburg en la Russia, ha la guerra stgatschà il saltunz ucranais Vsevolod Maievskyi e la saltunza russa Alena Tarasova. Ella vegn tractada sco traditura perquai ch'ella è cunter la guerra, ed uschia cumbatta Alena Tarasova per visums e per lavur en l'Europa. Vsevolod Maievskyi perencunter sauta dapi la guerra a Roma, a Dresden ed en ils Stadis Unids. A Riom èn els s'entupads sin invit da l'intendant da Origen Giovanni Netzer, per preschentar lur toc «Exil». In toc nua ch'els dattan expressiun als sentiments ch'als accumpagnan dapi che la guerra è rutta ora. «Nossa incumbensa po esser da dar ad els la pussaivladad da lavurar, els ston er gudagnar daners, e da dar ad els la pussaivladad da tematisar quai che occupa els», di Giovanni Netzer.

Ed en lur moviments e curts monologs vesan ins tge ch'occupa els. Sco quai po scurlar tras ins, cur ch'ins survegn il messadi «la Russia ha attatgà». Ubain quai mument ch'il vaschin ch'è restà en l'Ucraina dat part, sche l'atgna chasa stat anc. Ubain cura ch'ins survegn telefons dad amis da Mariupol.

Ina punt culturala

Ed er sche l'art na po betg midar la situaziun, sche po el almain gidar a vegnir a frida cun quai ch'ins na po betg midar e da transportar in messadi. Il messadi da Vsevolod Maievskyi ed Alena Tarasova è, che lur amicizia è pli ferma che la guerra.

Per ballet en las ureglias, procura durant il toc Astrid Alexandre cun chanzuns popularas rumantschas. «Quellas tschantschan er d'encreschadetgna, schuldada e guerra, e da quai sentiment ch'ins ha cura ch'ins na sa betg pli sch'ins vesa anc ina giada l'atgna famiglia. L'intenziun d'integrar las chanzuns popularas è stada da mussar, che las chanzuns tractan insatge ch'è passà. Quai duai dar in zic il sentiment che tut varga insacura», di la musicista. La speranza che tut passa insacura è er in sentiment che colligia ils dus amis Alena Tarasova e Vsevolod Maievskyi.