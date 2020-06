Per l'exposiziun da giubileum sa Arnold Crameri exponer ina collecziun da 18 ovras dal grond Augusto Giacometti.

Grazia ad in bun tip d'in client è il gallarist Arnold Crameri da Cuira vegnì en contact cun ils artavels d'in collecziunader d'art da Turitg che possedeva in relasch cun 18 ovras dad Augusto Giacometti. Ils purtrets dateschan dal 1915 - 1935 ed èn sun picturads en pastel, ieli ed aquarel.

Avair 18 Giacomettis en questa qualitad ed en questa varietad è sco in da 6 en il lotto

Crameri e ses team han per part stuì renovà ils roms e per part era deliberar las ovras da pulvra e particlas avant da pudair exponer els en gallaria. Dapi questa primavaira pendan els an la pitschna gallaria a Cuira ed attiran l'attenziun da amis ed experts d'art da tut la Svizra.