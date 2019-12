cuntegn

Papua Nova Guinea - Il cumbat da sora Lorena Jenal cunter la persecuziun da strias

La persecuziun da strias è in chapitel stgir da noss’ istorgia. In chapitel che ha prendì sia fin en Svizra cun l’execuziun d’Anna Göldi l’onn 1782. Dentant betg dapertut sin il mund è quai in fenomen che s’auda al passà.