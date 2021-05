Pled sin via

Igl usit sco el ei enconuschents en Tiaratudestga, ella Baviera, da saltar da Tschuncheismas entuorn la plonta da matg, enconuschevan nus da mattatschas strusch. Schegie che la fiasta da Tschuncheismas ei suenter la fiasta da Pastgas la pli impurtonta dalla Baselgia, ein mo paucs usits vegni dai vinavon. Era la schinumnada historia dil «pasler da Tschuncheismas», scretta tenor gl’enconuschent scribent e cabarettist svizzer Franz Hohler, veva buca anflau in plaz en nossa stivetta. Quei pasler dueva numnadamein metter sin il sem dalla fenestra in pastget che vegneva duvravaus da far igniv. Darar anflava ina casarina quella frastga.

Il simbol dalla columba alva, il simbol dil Spért Sogn che significava sia vegnida, lez ei restaus cun sia ferma muntada ed ei a nus fetg enconuschents.

En mes giuvens onns erel jeu fascinada da quella fiasta nua ch’ils giuvnals da siu temps haveven retschiert a Jerusalem il Spért Sogn ed in e scadin dad els vegnevan da capir in l’auter en lur agen lungatg.

Con bugen vess jeu capiu differents lungatgs senza stuer far memia bia stentas.

Mo cun in tec engaschi e paucas breigias eis ei la fin finala gartegiau a mi buca mal dad emprender bein enqual lungatg jester.

Tgei muntada ha quella biala fiasta solemna che nus festivein 50 dis suenter Pastgas e che vegn era numnada la naschientscha dalla Baselgia?

Da gliez temps ha Dieus tarmess als emprems 120 successurs da Jesus il Spért Sogn ed el ei sederasaus sur digl entir mund.

Tenor la historia dils apostels 2.41 savein nus leger ch’igl apiestel Pieder perdegava quei di per l’emprema gada publicamein la buna nova digl evangeli. Mellis e mellis eran serimnai a Jerusalem e vegnevien plein marveglias sperasvi per veser quei spectacel. Il diember dils successurs carscheva pli e pli. Aschia ei lur communitad carschida sin 3000 persunas. Ferton ch’ils apostels serimnaven suenter la mort da Jesus plitost el zuppau, ei quei stau l’emprema gada ch’els han dau perdetga publicamein. Aschia ei nossa historia semidada.

Referend sin la brev digl apiestel Paulus als Gallaters 5,22–23 ei il fretg dil Spért Sogn la carezia, il plascher, l’amicabladad, la beinvuglientscha, la dultschezia, la buontad, la pazienzia, la curascha e la tempronza.

Bunas vertids che simbolisescha la columba alva, numnada era la columba dalla pasch.