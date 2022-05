Sia pel è tut cuvrida cun tattoos. Blers èn citats litterars. Sin la bratscha chatt’ins simbols dal roman «Moby Dick», sco la balena, l’arpuna, la munaida d’aur, il cannibal u il vaschè. Sin il pèz ha el il giat («Grinsekatze») dal roman «Alice im Wunderland». Ed uss lascha el tatuar in simbol or dal roman da science fiction «Valis» da Philip K. Dick sin la chanvella dal maun sanester. Tar Gion Mathias Cavelty va la litteratura sin il viv e sut la pel – en il vair senn dal pled.

En l’evangeli da s. Gion èsi scrit «il verv è daventà charn». Ed jau vi uss che mia charn daventia verv. Che jau daventia in cudesch viv.

Cavelty vul ch’il pled vivia e ch’el na fetschia betg pulvra en in archiv. Era sch’el è scriptur – dal pled scrit en in text litterar na sa fida el betg daltut. El sa dumonda: «Tge forza divina è en in pled? È in pled be in pled?». Quella dumonda bunamain obsessiva stat er en il center da ses ultim roman «Innozenz», per il qual Cavelty vegn undrà cun il Premi grischun da litteratura. Quai mussan gia be las emprimas duas construcziuns da ses roman: «Im Anfang war das Wort. Doch das Wort war eine Lüge.»

Ed uschia s’avischina Cavelty a las grondas dumondas da la filosofia u teologia sco satiricher: cun bler umor nair, cun far beffas e stuccas e cun cumbinar il sublim cun il nonsens en ina moda che be el sa e cun ina fantasia remartgabla. Modas litteraras u il spiert dal temp n’al interesseschan betg.

Ma satira va sin il viv e po far mal. L’anteriur participant da l’emissiun da televisiun «Music Star» Piero Esteriore s’ha ina giada laschà provocar talmain d’ina columna satirica da Cavelty en il Blick ch’el è siglì cun ses Mercedes aposta en la vitrina d’entrada da la redacziun.

Il satiricher è adina adina en tschertga d’insatge sur da quai ch’el na po betg far beffas.

Ses emprim roman ha l’anteriur ministrant da l’uvestg Haas publitgà gia cun 23 onns. Il roman è cumparì tar la renumada chasa editura Suhrkamp. Ma bain spert ha Cavelty badà ch’el na sa senta betg bain en il mund dals gronds scripturs. El ha cumenzà da far beffas satiricas sur da la scena litterara e da la trair tras il tscharesch. Al cumenzament dals onns 2000 ha el fatg furora cun si’atgna show da litteratura en il club turitgais «Moods». Cun litteratura n’aveva sia show però betg da far bler. Ma la show e davantada legendara e cult – e bunamain tut la citad discurreva da la «Literaturshow».

Gion Mathias Cavelty è creschì si a Cuira e viva dapi blers onns cun sia famiglia a Schwamendigen a l’ur da la citad da Turitg. Fin uss ha el scrit otg romans. En ses ultim roman sto l’inquisitur papal «Innozenz» cumbatter cun ina secta satanistica che fa barlot a Schwamendingen. Igl è in cumbat diabolic che va a finir en il nagut – sin 22 paginas dal tuttafatg nairas!

audio Surdada premi litteratura: Gion Mathias Cavelty 02:46 min, aus Actualitad vom 23.05.2022. abspielen. Laufzeit 2 minutas 46 Sekunden.

Sin la dumonda, schebain i na dettia betg chaussas sur da las qualas el na possia betg far beffas, respunda Gion Mathias Cavelty envers RTR: «Il satiricer sto far beffas sur da tut! Ma en ses cor vuless el atgnamain chattar insatge sur da quai ch’el na sa e po betg far beffas. E quai n’hai jau anc betg chattà.». Cura ch’el haja chattà quai, possia el chalar da scriver.

Gion Mathias Cavelty Avrir la box Serrar la box Enfin uss ha l'autur scrit otg romans, tranter auter la parodia «Endlich Nichtleser» ubain il cudesch d'uffants «Neomorina und das Bündel des Narren». Er tocs da teater e gieus auditivs ha Cavelty scrit ed ha lavurà sco schurnalist., tranter auter tar il Tages Anzeiger e Blick. Sia ovra «Innozenz. Legende» saja in deletg da leger. Il cudesch cugliunia las spetgas durant leger e portia la fantasia als cunfins, scriva il cussegl d'administraziun ch'è er la giuria per il premi. Il cudesch è cumparì il 2020. Il premi da litteratura grischun è dotà cun 10'000 francs. Surdà è quel vegnì ils 23 da matg a Cuira.

Ord l'archiv

Il Magazin da cultura ha prendì sut la marella l'ovra «Innozenz. Legende» da Gion Mathias Cavelty. El prenda ses lecturs e sias lecturas sin ina descensiun absurda en ils enfierns. Chatta l’inquisitur dal papa la chavazza da l’emprim uman? E tge capita sche betg umans legian cudeschs, ma cudeschs umans?

audio Litteratura: "Innozenz" da Gion Mathias Cavelty 06:47 min, aus Magazin da cultura vom 21.03.2020. abspielen. Laufzeit 6 minutas 47 Sekunden.