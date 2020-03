Quai è l’istorgia d’ina figlia da pur da Madulain cun ina fascinaziun per maschinas grondas cun motor da diesel, che vegn pir stancla suenter esser currida 15 uras al toc, cun in doctorat da sociolinguistica en satg, che ha bandunà l’academia perquai ch’ella chattava ch’i vegnivi analisà memia blers texts vegls, empè da sa deditgar a temas actuals da la politica da linguas.

Dentant è ella scheffa da la secziun navigaziun tar l’uffizi federal da traffic e responsabla per tut quai che ha da far cun bartgas en Svizra. Ma ch’ella è insumma arrivada en questa posiziun è atgnamain in cas ed ha da far cun sias bunas conuschientschas da linguas latinas. E cun sia fascinaziun per maschinas. E per tecnica. Pertge cun la dretga tecnica èsi bler pli simpel da vegnir a l’arrivada, di Barbla Etter, il giast da quest Profil. Saja quai la tecnica sin la pista da passlung u quella dals motors da las bartgas da commerzi.

RTR Profil 09:00