Ella pregia da prender patgific en la vita, sezza però fila ella cun tutta forza cun ses velo giu per costas stippas. Alice Kühne da Scuol tutga tar las dunnas pionieras per il sport da downhill en Svizra. Cun 16 onns ha ella cumenzà ina carriera exemplarica, cun be 24 onns era tut finì. En il mund da sport ha ella fatg l’experientscha che be ils resultats quintan, l’atleta vegn a la curta. Quai vul ella midar uss. Cun in studi da psicologia e da sport en il satgados ha ella puspè chattà la storta cun il mund da downhill ed ha cumenzà a s'engaschar per las dunnas ed ils giuvenils en il sport. Entant è ella era trenadra da la squadra naziunala Svizra da downhill.

Maletg 1 / 4 Legenda: Adina aval L'onn 2016 è Alice Kühne sa participada als campiunadis mundials Masters en la Val di Sole en Italia... MAD Maletg 2 / 4 Legenda: Victoria per Alice Kühne ...ed ha gudagnà. MAD Maletg 3 / 4 Legenda: Coach e trenadra En il fratemp ha Alice Kühne midà la vart – ella è uss sezza trenadra da la squadra naziunala da downhill... Martin Steffen Maletg 4 / 4 Legenda: Da la partida cun bler cor Ed en questa funcziun accumpogna alice Kühne sias atletas ed atlets a tut las cursas. Martin Steffen

Millis da kilometers fa ella mintg’onn cun l’auto da cursa, a job, a trenament. Durant blers onns ha ella vivì be en hotels, ina nomada senz’abitaziun. Ed en tut questa vita plain speed, ha ella adina era tschertgà la quietezza interna. Sport e psicologia van per ella maun in maun – en il center è adina l’uman per la psicoterapeuta e terapeuta da sport. Latiers lavura ella cun ipnosa, cun yoga, adina orientada a la situaziun. Ina da las pli grondas sfidas fin uss è però stada da chattar in’abitaziun pajabla en Engiadina.