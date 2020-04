Nus essan vegnì hackads!

Quella mesemna saira ha tut cumenzà empermettent: passa 40 participants motivads cun nums divertents sco Miau, Abahatschi, in gorilla u Güri.

Cun spetgar fin ch'i va liber cun il quiz ves jau en la survista ina u l'autra giada in num plitost criptic. Uschia per exempel DiplomatEgret72 u GreatLlama46.

Tgi scriva tar nus il lama cun dus L?

Legenda: Al cumenzament dal gieu avain gì passa 42 participants. RTR, Dominik Hardegger

Suenter il segund quiz l'emna avant hai jau survegnì reacziuns ord il public ch'insatge n'haja betg funcziunà propi schuber. Uschia sun jau vegnì a savair ch'i dat tools – per part fitg simpels – che pon manipular quizs sin Kahoot. Kahoot è la plattafurma sin la quala che nus avain fatg il quiz fin da qua.

Quels tools pon vegnir programmads da participar cun nundumbraivels users tar tals quizs. Pia na fai betg surstar ch'il QuarantinaQuiz #3 ha tuttenina gì passa 1100 giugaders dapli. Probablamain è il grond dumber dals uschenumnads bots vegnì en nossa runda pir suenter il cumenzament dal quiz, uschiglio fissan tut quels stads da vesair en la survista dals participants.

Pertge sai jau che la terza ediziun ha gì tants bots? En il rapport dal quiz ves jau quants ch'han la finala piglià part. Suenter avair interrut èn quai stads 1178. Quants da quels ch'èn bots na di Kahoot dentant betg.

Legenda: Be gist ils emprims tschintg n'eran probablamain nagins bots. Suenter cuntinua la glista per gronda part cun bots. RTR, Dominik Hardegger

Ma en la survista dals top 200 ves jau savens nums cun la medema structura: [insatge englais]+[animal]+[cifra]

AdorableLemur9

AgileBee79

AmazingLion75

AquaticPanda12

AquaticPelican89

BalancedLark40

BronzeEgret77

CaptainBunny73

CaptainEgret51

EagerOctopus95

Era sch'ils emprims 5 participants (maletg sura) èn forsa persunas realas hai jau stuì prender la decisiun dad interrumper suenter paucas dumondas. Il motiv principal è stà che ina – u la – gronda part dals participants reals n'han betg gì avunda temp dad insumma leger la dumonda avant ch'ils bots han laschà serrar giu la dumonda.

Tut tenor fissan ils trais victurs stads persunas ch'han merità la victoria ed il premi, ma sch'i n'è gnanc pussaivel da participar a la moda d'in quiz serius – nua fiss il plaschair.

Il QuarantinaQuiz #3 dat en l'aua

Co vinavant?

Suenter quel «desaster» hai jau tschertgà alternativas per Kahoot. Alternativas che n'èn betg dad influenzar talmain. Sentì milli tools e servetschs hai jau empruvà ora, be per realisar dischillus ch'i n'è insumma betg simpel.

Tscherts servetschs lubeschan bain in cumenzament communabel, ma gia suenter l'emprima dumonda pon ins cuntinuar cun las proximas. L'idea dal quiz è dentant che tuts vesian il medem mument la medema dumonda.

Auters servetschs han, er suenter ch'il temp per respunder è passà, dà puncts als participants. Uschia avessan ins simplamain pudì spetgar giu la resposta correcta en il livestream e lura respunder lasuenter.

Diavel!

Atgna soluziun

La proxima e forsa davosa opziun per realisar la saira da gieu è ina atgna plattafurma. Jau hai fatg ina dumonda als webmasters RTR, els che tgiran tranter auter l'infrastructura tecnica sin nossa pagina. Al telefon na parevi betg ch'i saja uschè cumplitgà, i dovria be in pau temp e scleriment sche nossa infrastructura saja insumma capabla da far quai.

Uschia poss jau avair speranza da cuntinuar in di cun il QuarantinaQuiz – u forsa survegn quel er in nov num. Ma fin là sto anc bler vegnir fatg ed eventualmain sa mida er la situaziun tras la quala quel quiz è naschì.

Quai è actualmain tut ch'jau poss dir en chaussa, ma nus vegnin ad infurmar sche l'agen tool è pront per vus.