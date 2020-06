Reto Cavigelli malegia mintga di. Dapi passa 45 onns. Cun il temp è creschì in’ovra vasta ed impressiunanta. Maletgs expressivs che siglian en fatscha ad ins, dentant er maletgs ruassaivels e quietants. Maletgs ch’èn adina puspè er in spievel da l’intern. Expressiun da temps stgirs, plain dubis e cumbats, ma er da regurdientschas da l’uffanza a Siat. Il cineast Gieri Venzin ha visità Reto Cavigelli en ses atelier a Turitg. Co lavura in pictur artist da 75 onns e co vegn el tar ses maletgs?