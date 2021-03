Ils Galiots èn dapi prest 20 onns la «nova» band da l'anteriur chau da Caschiel, Carnpiertg e Remiedi, Flavio Huonder. Il pionier rockader sursilvan è stà fidaivel a ses stil, sias ragischs ed oravant tut a ses linguatg matern. Il sound dals Galiots è anc adina insanua tranter blues e rock dals onns 60 e 70 – e tuna sco ina versiun in zic pli nova e pulida da Caschiel, Carnpiertg e Remiedi.

La tenuta è sa midada in zic, passa trais decennis pli tad. Dal tugn punkig da lezzas uras è restà sulet il blues e l'umor cinic. Per nostalgichers dal rock sursilvan èn ils Galiots per franc in déjà-vu!