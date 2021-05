RTR Comedy

…na vul nagin smanar. E perquai na vegn era betg fatg reclama per Grischunas e Grischuns. Però vegn fatg reclama utrò: dal post il aut dal sustegn dal maun public per il turissem. Raschun da tranter auter tschantschar cun la subvenziun incharnada, il schef da Grischun Vacanzas Martin Vincenz.

Mo l'entschatta l'autra charn: Betg mo en temp da Corona, però pli intensiv pervia da lez, vegn clamà per subvenziuns per il turissem. Zuar na vai betg per subvenziuns directas – i va per daners dal maun public, daners da taglia per dar schlantsch al turissem. Dal Chantun Grischun èn quai da quai da 24 milliuns francs per onn. Vitiers vegn anc sustegn da vischnancas e Confederaziun.

Daners dal maun public grischun per il turissem Tge Custs tenor quint 2020 Institutziuns en il sectur turistic CHF 70 000.00 Indrezs da sport CHF 240 000.00 Novs Hotels impurtonts CHF 450 000.00 Marca da regiun Graubünden (sic!) CHF 650 000.00 Incaricas a terzs CHF 1 000 000.00 Arranschaments CHF 1 365 000.00 Program da turissem Grischun CHF 1 481 000.00 Projects da turissem en il rom da la nova politica regiunala (NPR) CHF 2 954 000.00 Infrastructuras relevantas pil sistem en il turissem CHF 3 943 000.00 Projects d'infrastructura turistica en il rom da la nova politica regiunala (NPR) CHF 4 685 000.00 Grischun Vacanzas CHF 7 376 000.00 CHF 24 214 000.00

La dumonda è però, sche quels daners portan era insatge. Ina via è da cumparegliar las fieras en mira che l'organisaziun da marketing per il turissem Grischun Vacanzas ha definì ed il svilup da hosps ord quellas regiuns. Quai dat in maletg detg maschadà.

Legenda: RTR

Quest congual na saja però betg dal tut gist, di Martin Vincenz, schef da Grischun Vacanzas en l'intervista. Grischun Vacanzas saja activ en pajais, era sche las fieras n'èn betg explicitamain fieras en mira. I dettia però era facturs externs sin ils quals Grischun Vacanzas n'haja nagina influenza. Il president da la Pologna haja per exempel fatg reclama gratuita per il Grischun e quai haja manà ad ina carschientscha da giasts ord la Pologna considerabla.

Gian e Giachen e …

Il product il pli enconuschent da Grischun Vacanzas èn bain ils dus capricorns ord la reclama. Quels – ed insumma la parita tudestga da la marca «Graubünden» – han dacurt puspè provocà la Rumantschia. Ins communitgeschia natiralmain anoravers per far reclama. E quai saja logicamain betg rumantsch, ha Martin Vincenz respundì en l'intervista.

Legenda: Martin Vincenz ponderescha da forsa slargiar il duo da Gian e Giachen RTR

Ins s'engaschia però bain era per il rumantsch: p.ex. cun il program da marketing «Patgific». Gian è Giachen sajan schont connotà fitg tudestg, malgrà ch'i ha dà in spot da reclama (2007), nua ch'in capricorn tschantscha rumantsch. Sper Gian è Giachen saja uss forsa era il mument da vegnir cun ina «dunna capricorn», uschia Vincenz vinavant.