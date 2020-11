RTR Comedy

Cura ch'in quasi lockdown smatga gia sin la luna, ha il chalender era anc gest decidì ch'i saja november. NOVEMBER! Per che quel na smatgia betg uschè fitg guarda «RTR – la show» in zic pli pitgiv sin ils antidepressiva.

Tenor l'uniun da branscha Interpharma, il link avra en ina nova fanestra vegn fatga en Svizra 134 milliuns francs svieuta ad onn cun antidepressiva. Sin quella cifra vegn ins cun ils pretschs da fabrica. Ils pretschs en l'apoteca èn però circa 1,77 giadas pli auts, uschia ch'ins po dir ch'en Svizra vegnan dads ora da quai da 237 milliuns francs mintga onn per antidepressiva – pia nagin spass!

Da preschent vegn l'effect dals antidepressiva però mess en dumonda. Tenor in metastudi da Klaus Munkholm et al. han antidepressiva in effect mo in zichel pli grond ch'in placebo. Placebo èn pirlas senza effect medicinal. Ellas consistan per exempel ord zutger da latg u cellulosa. U ditg cun auters pleds: per ils 237 milliuns pudess ins era cumprar «Smarties».

En la pratica psichiatrica dal mintga vegnan però ordinads e duvrads antidepressiva e betg «smarties». In argument encunter il studi da Mukholm è ch'in metastudi che prenda ensemen ils resultats da plirs auters studis (522 en quest cas) egualiseschia ils resultats. Vul dir: Ins na vesia en quest studi betg ils pazients individuals als quals ch'ils antidepressiva gidian perquai ch'els vegnan egualisads cun ils pazients sin ils quals ils medicament n'han nagin effect. Quest argument na laschan Munkhom et al. betg valair. En ina nova analisa, il link avra en ina nova fanestra da l'avust 2020 han els explicitamain retschertgà sch'i dettia ina gronda varianza tranter ils cas individuals. Lur resultat: quai che vala per il metastudi vala er per ils cas individuals: Antidepressiva han be in zichel in pli grond effect che placebo.

Co funcziunan antidepressiva insumma?

Tge è RTR – la show?

«Tge che vus avais adina schon vulì savair sur da sex mo n'avais betg gughegià da dumandar» è il titel d'in legher film da Allan Stewart Konigsberg ed è vegnì numnà qua mo per dastgar duvrar il pled «sex» duas giadas en ina construcziun. En «RTR – La show» vai però per las dumondas ch'ins n'è mai vegnì vitiers da sa tschentar (perquai che tut tschai è natiralmain bler pli impurtant, sco per exempel da guardar suenter tgi che quai Konigsberg è pomai). «RTR – La show» prenda si in tema impurtant per nus umans e nossa societad e dat in sguard pli pitgiv sin el – quai cun umor e brimbori da grafica. Sper l'umor ed il brimbori po però er anc restar enavos insatge auter: in zichel dapli savida che avant.

Apropos: Allan Stewart Konigsberg è il num da naschientscha da nagin auter che Woody Allen che ha laschà midar ses num cun 17 onns sin Heywood Allen. So.

