RTR Comedy

Ina dretgira en il Grischun è vegnida prominenta l'onn passà. Betg da gugent. Però cun raschun. La Dretgira chantunala dal Grischun ha gì ina seria da scandals ch'è ida a fin en la desditga (resp. nunelecziun) da trais da las sis derschadras e derschaders. Ma stop: Tge è insumma la Dretgira chantunala? Pensum 1 dal Telescola dad oz: la chattar en la grafica da las vias d'instanzas qua sut.

Legenda: Sistem giudicial Il sistem giudicial svizzer en survista - las differentas vias d'instanzas RTR

Chattà? Exact: tranter las dretgiras regiunalas ed il Tribunal federal. Ditg simpel è la Dretgira chantunala quella che ha da curregier ils sbagls da las dretgiras regiunalas. Sch'ella sezza fa alura puspè sbagls, lura va quai vinavont al Tribunal federal, la dretgira la pli auta en Svizra. Jau ditg be «sche», «sche» ed anc ina giada «sche».

Il Brunner da scandals

Il 2020 è vegnì a la glisch ch'il president da la Dretgira chantunala da lezzas uras Norbert Brunner haja adattà nunlubidamain persul ina decisiun da la dretgira. Ina decisiun fatga da trais derschaders communablamain. In dad els, Peter Schnyder, ha purtà quai en la publicitad. Quai ha la finala manà a quai che tuts trais derschaders da quella decisiun na fan betg pli part a la Dretgira chantunala. Cunter Norbert Brunner marscha da preschent anc in'inquisiziun penala en chaussa. Era il 2020 ha Norbert Brunner survegnì ina brava schleppra dal Tribunal federal. Lez ha decidì che Brunner haja da dar ora en scrit duas decisiuns da la Dretgira chantunala. Duas decisiuns che Brunner na leva betg surdar a la schurnalista Stefanie Hablützel en scrit. Duas decisiuns? Gliez bain, però gieva quai omaduas giadas per la medema chaussa: la responsabladad dal Cresta run tar in accident da skeleton a Son Murezzan. L'interessant: Las duas decisiuns da la dretgira eran diametral cuntrarias ina a l'autra. Ina giada è vegnì decidì che l'um che ha fatg l'accident saja stà sez la culpa e la segunda giada – suenter che puspè il Tribunal federal ha stuì intervegnir – che ils responsabels dal Cresta run sajan la culpa vid l'accident. Duas decisiuns che na bittan nagina buna glisch sin la Dretgira chantunala dal Grischun da lezzas uras.

«Che», «che» ed anc ina giada «che»

Ed anc ina bella decisiun è vegnida fatga il 2020 en la via da la posta a Cuira, ina che avess fadigià in premi. Per savair da tge ch'i sa tracta stuais uss aber propi far in clic sin il Video sissum quest artitgel.

