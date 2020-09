RTR Comedy

Per ils ins in nobel purtader da biodiversitad, per ils auters in monster, ni insatge ch'ins trametess gugent als doofs vischins ch'ins vuless il pli gugent avair ord vischnanca.

Gist l'entschatta: La situaziun cun il luf n'è per blers nagut umorisitc. Il cuntrari. Il luf fa tema. Mo il luf è dapli ch'il monster ord las paraulas cun in fetisch per hubas alvas da tattas. Il luf ha sper tut il negativ ch'el munta per muntaneras, pasturas e puras era aspects positivs. Ed: Il luf è in animal sco ti ed jau. Igl è forsa quai che far balluccar noss cullis per scriver si in Gea u i Na tar la revisiun da la lescha da chatscha.

RTR - La show emprova da mussar che tut n'è betg uschè simpel. E gea: la fin vegn chanta. Essan bain rumantschs. Nus, ed uss era ils lufs.

Tge è RTR - la show?

«Tge che vus avais adina schont vulì savair sur da sex mo n'avais betg gughegià da dumandar» è il titel d'in luschtig film da Allan Stewart Konigsberg ed è vegnì numnà qua mo per astgar duvrar il pled «sex» duas giadas en ina construcziun. En «RTR – La show» vai però per las dumondas ch'ins n'è mai vegnì vitiers da sa tschentar (perquai che tut tschai è natiralmain bler pli impurtant, sco per exempel da guardar suenter tgi che quai Konigsberg è pomai). «RTR – La show» prenda si in tema impurtant per nus umans e nossa societad e dat in sguard pli pitgiv sin el – quai cun umor e brimbori da grafica. Sper l'umor ed il brimbori po però era anc restar enavos insatge auter: in zichel dapli savida che avant.

Apropos: Allan Stewart Konigsberg è il num da naschientscha da nagin auter che Woody Allen che ha laschà midar ses num cun 17 onns sin Heywood Allen. So.

Ideas per ulteriuras episodas? Resuns? Ans scrivai sutvart en ils commentaris!